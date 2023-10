Milan Juve, Pioli prepara il big match in programma il 22 ottobre a San Siro: il report dell’allenamento di questa mattina

Il Milan questa mattina si è ritrovato a Milanello per proseguire la preparazione per il big match contro la Juve in programma domenica 22 ottobre a San Siro dalle 20:45.

I rossoneri, come reso noto dal club, hanno svolto una prima parte di allenamento in palestra per l’attivazione muscolare e alcuni esercizi di forza. La squadra di Pioli si è poi spostata sul campo con il gruppo, a ranghi ridotti per l’assenza dei nazionali, che ha svolto lavori atletici tra gli ostacoli bassi e i pali. La seduta di allenamento è terminata con una serie di allunghi sul lato corto del campo.

