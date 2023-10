Milan Juve, Pioli ritroverà un titolare: è pronto a riprendersi il suo posto. Le ultime verso la sfida di San Siro

Arrivano importanti e rassicuranti aggiornamenti da Milanello verso la sfida della prossima settimana a San Siro contro la Juventus. Un match in cui Pioli potrà riabbracciare qualche giocatore del Milan di rientro dai rispettivi infortuni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Loftus-Cheek è sulla via del pieno recupero e la sensazione è che possa tornare tra i disponibili per la partita contro i bianconeri.

The post Milan Juve, Pioli ritroverà un titolare: è pronto a riprendersi il suo posto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG