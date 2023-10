In vista di Milan Juve di domenica sera, Massimiliano Allegri ha recuperato Vlahovic dall’infortunio: il serbo in campo dal 1′?

Secondo quanto riferito da Giovanni Guardalà in collegamento su Sky Sport 24, Massimiliano Allegri starebbe pensando di schierare dal primo minuto Dusan Vlahovic in Milan Juve, con il serbo in coppia con Arkadiusz Milik.

Smaltita la lombalgia che lo ha costretto allo stop contro Atalanta e Torino e a saltare la Nazionale in questa sosta, il classe 2000 dovrebbe subito partire titolare a San Siro. Panchina iniziale per Chiesa, rientrato solamente oggi in gruppo.

The post Milan Juve, Vlahovic verso la titolarità? Il piano di Allegri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG