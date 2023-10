All’indomani della sconfitta del Milan contro la Juventus in campionato i tifosi rossoneri puntano il dito contro Pioli

La colpa è sua. All’indomani della sconfitta del Milan contro la Juventus in campionato i tifosi rossoneri puntano il dito contro Pioli.

Sui social accusano l’allenatore reo di almeno due cambi considerati – nei giudizi – decisamente poco sensati: Krunic per Adli, uno dei migliori in campo, e Romero per Reijnders. Con l’uscita dal campo dell’olandese, qualcuno in tribuna stampa a San Siro ha storto un po’ il naso: perché togliere un giocatore di palleggio con il risultato da recuperare? Se lo sono chiesti poi parecchi supporter del Milan. In molti hanno invocato l’esonero immediato dell’allenatore: «I suoi cambi fanno più danni del terremoto» scrivono i milanisti.

The post Milan Juventus: i tifosi del Milan puntano il dito contro Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG