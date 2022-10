Ieri sera il Milan ha battuto la Juventus. Una gioia soprattutto per Pioli che dopo 20 confronti ha sfatato il tabù Allegri

Come riportato da Sky Sport dopo 17 confronti in campionato e 3 in coppa l’allenatore ha battuto il collega della panchina bianconera per la prima volta. Una “rivincita” personale sognata dal 2010.

