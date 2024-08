Alla fine il difensore francese si è convinto ad accettare la corte dell’allenatore bianconero Thiago Motta.

Nella giornata di ieri la Juventus ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Pierre Kalulu: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ac Milan per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni, pagabili in due esercizi. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 14 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Pierre Kalulu

Il messaggio

Il francese ha salutato i suoi vecchi tifosi con un lungo messaggio sui social: “Cari Tifosi, cari amanti del Milan, È con grande emozione che vi annuncio la mia partenza. A voi, tifosi e sostenitori, grazie per avermi accolto così bene, per avermi fatto sentire come un membro della famiglia fin dal primo momento. Grazie al club per essere venuto a prendermi, per aver creduto in me, per avermi dato fiducia, spero di avervi ripagato durante le mie tre staggioni da Rossonero. Grazie a tutti i miei compagni di squadra per aver condiviso con me la loro preziosa esperienza e i loro consigli, per avermi permesso di migliorare dentro e fuori dal campo. Ero un ragazzo al mio arrivo a Milano e oggi parto come uomo. Non sappiamo mai di che cosa è fatto il futuro ma felice di aver contribuito alla grande storia del Milan. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG