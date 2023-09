Le parole di Simone Kjaer, difensore del Milan, dopo la sconfitta dei rossoneri nel derby della Madonnina contro l’Inter

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Milan nel derby. Di seguito le sue parole.

ANALISI – «Fino al 3-1 abbiamo giocato la nostra partita, ma loro sono stati più furbi e più bravi di noi in certe situazioni. Hanno creato poco nel primo tempo, ma hanno fatto due gol: è questo il modo in cui giocano. Loro sono stati bravi, noi meno bravi».

COME DIMENTICARLA – «Cinque gol sono tanti, pesa e fa male. Da domani si guardano i video e poi si va avanti. Ovviamente una partita così pesa. Dispiace per i tifosi e per il gruppo, ma ricordiamo la strada e il progetto che abbiamo iniziato. Non dimentichiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Il calcio è così».

