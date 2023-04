Le parole di Simon Kjaer, difensore del Milan, alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Napoli

Simon Kjaer, difensore del Milan ha parlato a Milan Tv del ritorno contro il Napoli.

PAROLE – «Osimhen non cambierà tanto. Osimhen è un giocatore con grandissime qualità, molto veloce e molto fisico. Ha fatto una stagione fantastica. Ci siamo preparati su di lui, però la base resta la stessa: difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Dobbiamo essere messi bene in campo anche per la qualità che hanno loro. Li abbiamo battuti nelle ultime due volte e sappiamo che domani possiamo anche batterli di nuovo. Incontriamo una squadra forte, però noi siamo il Milan».

