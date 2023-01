La buona notizia in casa Milan è il rientro di Ante Rebic. L’attaccante rossonero di nuovo in campo dopo l’infortunio

In una serataccia come quella della finale di Supercoppa Italiana di Riad, in casa rossonera l’unica nota positiva è il rientro in campo di Ante Rebic dopo l’infortunio agli adduttori.

Il croato è rientrato al 79′ del derby perso con l’Inter al posto di Giroud, mettendo a referto la prima presenza dal 13 novembre scorso.

L’articolo Milan, la buona notizia è Rebic: rientro in campo dopo l’infortunio proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG