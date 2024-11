I rossoneri hanno battuto gli uomini di Nesta ma non danno l’impressione di aver risolto i loro numerosi problemi.

Nelle battaglie calcistiche non sempre le vittorie in campo riflettono la vera forza di una squadra. Ed è esattamente questo il discorso che circonda l’ultima prestazione del Milan di Paulo Fonseca.

Nonostante il successo ottenuto ieri sera, le preoccupazioni riguardo il gioco espresso dalla squadra milanese sono diventate argomento di discussione tra esperti e tifosi.

Perplessità

Il Milan ha certamente conquistato i tre punti nell’ultima sfida, ma la maniera in cui il gioco si è svolto solleva diverse questioni. L’analisi del Corriere dello Sport evidenzia come la disposizione in campo e il ritmo del gioco del Milan continuino a destare perplessità. Nella fattispecie è piuttosto carente l’equilibrio di squadra che ha difficoltà a sostenere l’attacco.

Episodio dubbio

C’è poi il goal annullato a Dany Mota: un fallo ad inizio azione su Theo Hernandez ha generato non poche polemiche. Di certo con l’assegnazione sarebbe stata tutta un’altra gara, si era ancora sullo 0-0. In generale, sebbene il Milan sia riuscito alla fine a portare a casa il risultato, vi è una generale sensazione che ci sia poco altro da celebrare.

Noah Okafor

Scelte discutibili

Un altro aspetto che ha sollevato interrogativi è la preferenza data da Fonseca a Noah Okafor rispetto a Rafael Leao. La decisione di tenere in panchina il talento portoghese a favore dello svizzero ha suscitato dubbi, specialmente considerando le potenzialità inespresse e l’indolenza mostrata da quest’ultimo nella partita.

Derby caso isolato?

Il rendimento del Milan in questa stagione sembra allontanarlo dalle ambizioni iniziali che lo vedevano in lotta per lo Scudetto. La prossima trasferta a Madrid rappresenterà un momento cruciale per la squadra, sarà necessaria una prova di carattere come lo fu quella contro l’Inter, per ora solo un lontano ricordo.

