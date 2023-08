Il Milan, tramite un comunicato, ha reso noto l’effetto ricavato dal lancio del Third Kit per la nuova stagione: il dettagli

AC Milan e PUMA hanno lanciato ieri il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24, la cui combinazione di colori celebra la cultura dell’inclusività e della diversity. Un obiettivo da sempre primario per il Club e racchiuso nel suo manifesto RespAct, che mira a promuovere i valori di equity, diversity & inclusion (EDI) e si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di AC Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

La risposta entusiasta dei tifosi non si è fatta attendere: il launch-day di ieri ha registrato le quantità di vendita più elevate degli ultimi cinque anni, seconde solo a quelle ottenute in occasione della presentazione della maglia Home 2022/23, presentata immediatamente dopo la vittoria del 19° Scudetto.

Un risultato eccezionale, che si inserisce in contesto di crescita commerciale che ha visto AC Milan consacrarsi come brand globale e capace di andare oltre il terreno di gioco grazie anche a partnership prestigiose e al posizionamento del Club nell’intersezione tra mondi differenti quali sport, intrattenimento, moda e lifestyle.

The post Milan, launch-day da primato per il nuovo Third Kit appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG