Andrea Marinozzi, noto giornalista, ha commentato l’addio al Milan di Charles De Ketelaere scagionando Pioli: le parole

Intervenuto a Sky, Andrea Marinozzi ha parlato così dell’addio al Milan di Charles De Ketelaere:

Era arrivato da stella, alle prime difficoltà ha gettato la spugna. Le maggiori colpe le do a lui e non a Pioli. Tifo per lui: la speranza di vederlo brillare è tanta

