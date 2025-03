Milan-Lazio, formazioni ufficiali: Conceicao lascia il big in panchina, mossa a sorpresa del mister. Le scelte dei due tecnici.

Il Milan, a San Siro, affronta una partita cruciale per le sue residue speranze di raggiungere il quarto posto in campionato. Dopo la sconfitta con il Bologna, la situazione è delicata e ogni errore potrebbe essere fatale. In queste ore, si è parlato di un possibile traghettatore pronto a subentrare per salvare la stagione. La sfida contro la Lazio diventa un crocevia fondamentale per il futuro della squadra rossonera. Sergio Conceicao, consapevole della pressione, ha scelto con attenzione gli undici titolari che scenderanno in campo, determinato a risollevare le sorti del Milan e lanciarsi alla rincorsa del quarto posto.

La risposta del Milan alla contestazione della Curva Sud

In conferenza stampa, Stefano Conceicao ha ribadito con forza l’obiettivo suo e della squadra: vincere. Il tecnico ha sottolineato più volte questo concetto, trasmettendo una forte determinazione. In Casa Milan si respira aria di riscatto, con la squadra desiderosa di rispondere alla delusione dei tifosi. Questa sera, infatti, i tifosi della Curva entreranno dopo il 15esimo minuto di gioco, in segno di protesta per l’assenza di gioco e carattere mostrato finora. Hanno anche annunciato che, se la situazione non dovesse cambiare, lasceranno la squadra al suo destino, accentuando la pressione su Milan e giocatori.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni.

