Come giocherà il Milan questa sera contro la Lazio? Il probabile undici rossonero

I rossoneri sono chiamati ad una reazione, alla ricerca dell’Europa

San Siro sarà il teatro di un match fondamentale per il Milan, che oggi, domenica 2 marzo, affronterà la Lazio nel 27° turno di campionato. Dopo il big match Napoli-Inter, i rossoneri sono chiamati a una prova di forza per consolidare le loro ambizioni europee.

La sconfitta a Bologna complica le cose…

Un crocevia fondamentale per le aspirazioni europee: la compagine rossonera si presenta all’incontro dopo due battute d’arresto consecutive che hanno drasticamente ridimensionato le ambizioni di qualificazione alla Champions League. Attualmente, la squadra guidata da Leao si trova all’ottavo posto in classifica, preceduta dal Bologna e dalla squadra capitolina. In questa fase cruciale, il margine di errore è praticamente inesistente.

Conceiçao cerca continuità: confermata per gran parte degli undici titolari del match al Dall’Ara

Nonostante la sconfitta subita a Bologna, Conceiçao sembra intenzionato a mantenere pressoché invariata la formazione vista al Dall’Ara. Potrebbe esserci un’unica modifica in attacco, con Pulisic che riprenderebbe il suo posto da titolare al posto di Joao Felix. A completare il reparto offensivo dietro a Santiago Gimenez, ci sarebbero Musah e Leao. La novità più rilevante è il rientro dall’infortunio di Walker, che sarà subito schierato in campo dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

