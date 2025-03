Milan-Lazio, le scelte di Conceiçao e Baroni secondo la Gazzetta dello Sport

Le probabili formazioni dello scontro diretto di San Siro, in programma alle 20.45

Il Milan, dopo due giorni di critiche e polemiche, è pronto ad ospitare la Lazio per un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. I rossoneri sono ottavi con 41 punti, mentre i biancocelesti si trovano al quinto con 47 punti. Inutile dire che in caso di vittoria dei romani, il Milan sarebbe quasi fuori da tutte le competizioni europee e sarebbe la pietra tombale sul capitolo Conceiçao. La squadra di Baroni viene da tre gare senza vittoria, con i due pareggi in campionato con Napoli e Venezia e la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. L’infortunio di Castellanos ha inceppato l’attacco biancoceleste negli ultimi due incontri, Baroni non ha ancora trovato il sostituto ideale dell’ex Girona.

Tanti dubbi per Baroni, l’ex Romagnoli non al meglio

Marco Baroni sta facendo una stagione strepitosa alla guida della Lazio. I biancocelesti sono in piena lotta Champions e hanno passato la fase a gironi di Europa League come prima della classe. Martedì è sfumato il primo obiettivo stagionale, con i romani eliminati dalla Coppa Italia proprio a San Siro. Nello stadio milanese, l’allenatore ex Verona non potrà contare (almeno dal primo minuto) sull’ex capitano rossonero Alessio Romagnoli, uscito acciaccato dalla gara con l’Inter. I grandi dubbi riguardano il suo sostituto (Gigot avanti sul rientrante Patric), chi prenderà il posto di Castellanos infortunato (Tchaouna favorito su Noslin) e chi sarà il terzino destro (duello serrato tra Marusic e Lazzari). Probabile formazione Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

Milan: solito ballottaggio sulla trequarti, recuperato Walker

Conceiçao recupera una pedina importante per il suo scacchiere: Kyle Walker è a disposizione e si gioca un posto con Jimenez. Non sicura la titolarità di Thiaw dopo le ultime uscite: Tomori scalpita per tornare titolare. L’ultimo dubbio riguarda il duello tra Pulisic e Joao Félix: sembra in vantaggio l’americano che, però, non è al 100%; probabilmente sarà staffetta tra i due. Intoccabili Musah a destra e Leao a sinistra con Gimenez confermato da titolare ancora una volta. Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Gimenez.

