Tradimento Milan, Theo Hernandez può finire alla Juve: ecco chi lo sostiene

Theo Hernandez potrebbe tradire il Milan per la Juventus, ecco chi sostiene il tradimento del francese ai colori rossoneri.

Per il Milan i prossimi mesi saranno di vitale importanza. Salutata in modo prematuro la Champions League, terminata ai playoff per mano del Feyenoord, i rossoneri adesso hanno un sogno – più che un obiettivo – conquistare la qualificazione anche per la prossima edizione. Il quarto posto dista otto punti, che sono parecchi a questo punto del campionato, anche per il numero di squadre coinvolte nella corsa. Un eventuale fallimento, oltre a portare all’addio dell’attuale tecnico Sergio Conceicao, potrebbe portare a scossoni derivanti dal calciomercato.

Milan, come cambia il mercato in base alla Champions

Ma scossoni in che senso? Sappiamo benissimo che la Champions, oltre a prestigio, porta anche e soprattutto soldi. L’eliminazione prematura è già costata parecchi milioni di euro al Milan, che se non dovesse qualificarsi per la prossima edizione rischia di fare un buco nell’ordine delle decine di milioni di euro. In particolare intorno ai 50, per iniziare.

Un buco del genere andrebbe ovviamente anche ad incidere in sede di calciomercato. Meno soldi vorrebbe dire meno colpi, o quantomeno meno colpi di un certo tipo. Non solo, perché non partecipando alla Champions League e trovandosi in una situazione non proprio idilliaca, la squadra perderebbe appeal per eventuali colpi di un certo livello. Oltre a questo ci sarebbero da considerare anche gli eventuali malumori e calciatori punti fermi che potrebbero chiedere la cessione.

Milan, il futuro di Theo Hernandez resta in bilico

Già dai giorni immediatamente successivi alla disfatta casalinga contro il Feyenoord, il futuro di Theo Hernandez appariva tutto fuorché chiaro. Anzi, per alcuni esperti il francese dirà quasi sicuramente addio al Milan a fine anno. Ma non un semplice addio, il francese potrebbe salutare per trasferirsi alla Juventus.

A rivelarlo è stato Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Bianconera. Questa la bomba sganciata da Ceccarini: “Sulle voci riguardanti Theo Hernandez non so nulla, so solo che il francese è in uscita e il Milan cercherà di monetizzare. Chiaro che se la Juve dovesse cedere Cambiaso dovrà trovare anche un degno sostituto e il rossonero nonostante la stagione negativa è da considerare tra i top mondiali nel ruolo“.

