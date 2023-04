Il Milan prepara la partita contro il Napoli di Champions League: Pioli ritrova nel gruppo Olivier Giroud e Simon Kjaer

Il Milan è al lavoro a Milanello per la sfida di ritorno di Champions League contro il Napoli e per Pioli arrivano le buone notizie: recuperano Giroud, che pare aver superato i problemi al tendine d’achille e Kjaer, che non si era unito al gruppo per la sfida al Bologna.

#Milan in campo a Milanello per l'allenamento di vigilia della sfida #Champions contro il Napoli. Ci sono #Giroud e Kjaer 🔴⚫🔥 🎥 @DaniGrassini pic.twitter.com/CvrTHAYJND — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 17, 2023

In vista della partita il Milan dovrà adattarsi ad un Napoli più aggressivo con il ritorno di Osimhen. Intuibile aspettarsi i rossoneri più attesi, meno incline a pressare alto: l’obiettivo è evitare di mandare l’attaccante nell’uno contro uno. Bennacer è stato sulle tracce di Lobokta per due partite, è possibile che ora questo compito tocchi a Krunic e Tonali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

