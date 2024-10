Piovono critiche sul Milan, in particolare su Leao e Fonseca, dopo la sconfitta con il Leverkusen. Doppia stoccata nei loro riguardi. Nel calderone della Champions League, il Milan si trova ad affrontare una fase di riflessione cruciale dopo un avvio stagionale in Europa che lascia più ombre che luci. La recente sconfitta contro il Bayer Leverkusen segna il secondo insuccesso nelle competizioni continentali per il club rossonero, alimentando critiche e preoccupazioni sia verso la gestione tecnica di Paulo Fonseca che verso le prestazioni individuali di alcuni giocatori, come Rafa Leao. Ma nonostante il momento no, ci sono anche aspetti positivi da cui ripartire. Un ko che fa rumore Il Milan ha mostrato carattere e una buona dose di grinta, soprattutto nella ripresa della partita contro i campioni di Germania, dimostrando di poter tenere testa ad avversari di livello. Un’impressione positiva che si scontra però con le difficoltà incontrate per gran […]

