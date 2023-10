Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo. Le sue dichiarazioni

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha così parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo. Le sue dichiarazioni.

FASCIA DA CAPITANO DEL MILAN – «Sì, certo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa..».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG