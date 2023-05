Milan, Leao: la firma del rinnovo sta per arrivare! Tutti i dettagli. Tutta la vicenda si chiuderà venerdì, dopo un lungo percorso

È segnata in rosso la data di venerdì per il Milan: sarà il giorno in cui Rafael Leao firmerà il rinnovo del contratto con il club rossonero. Un lungo percorso, che è riuscito a sbloccarsi grazie al “pressing” di Maldini e Massara e alla mediazione dell’ad Furlani, che ha convinto il Lilla a pagare la multa allo Sporting.

Leao rinnoverà per cinque anni, con un ingaggio che salirà da 1,5 a 5 milioni, più bonus alla portata. La clausola è di 175 milioni di auro, attivabile dai primi giorni del mese di luglio. Un lieto fine, dopo l’offerta rifiutata da parte del club e del giocatore del Chelsea. Lo scrive Corriere dello Sport.

The post Milan, Leao: la firma del rinnovo sta per arrivare! Tutti i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG