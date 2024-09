Botta e risposta decisamente molto piccato quello tra Leao e Di Canio. Il portoghese ha risposto in modo forte alle accuse dell’ex Lazio.

Il caso c’è. inutile negarlo o volerlo nascondere. Quanto accaduto a Roma sabato sera, durante il cooling break, non può passare inosservato nonostante la volontà anche lodevole degli interpreti di mettere una pezza su quanto accaduto. L’atteggiamento di Theo e Leao di estraniarsi dal corpo squadra, restando isolati dal resto nei compagni durante il cooling break è un’immagine che alimenta polemica e, legittimamente, anche l’integrità dello spogliatoio rossonero. Come prevedibile i dibattiti divampano, come un fuoco ormai indomabile, e alcuni addetti ai lavori non lesinano critiche marcate ai due milanisti. Paolo Di Canio, in particolare, in diretta su Sky ha usato parole molto forti per descrivere quanto è accaduto. Pronta la replica del portoghese che, dopo il gol a Roma con la Lazio, risponde anche sui social a modo suo.

L’accusa di Di Canio

Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, ha usato parole decisamente forti e dal marcato tono accusatorio nei riguardi di Leao e della scelta di no seguire il gruppo a colloquio da Fonseca durante il cooling break. L’ex Lazio ha affermato che “i compagni dentro lo spogliatoio dovrebbero attaccarli al muro veramente coi cazzottoni, ma che state facendo? I compagni di squadra che si sentono magari declassati da loro, dal loro atteggiamento”.

Rafael Leao e Theo Hernandez

La risposta di Rafa

Leao, caso cooling break a parte, ha risposto sul campo dell’Olimpico al non impiego dal primo minuto segnando un gol di rabbia e volontà. La stessa che certamente lo avrà pervaso dopo aver sentito le parole eccessive e forti di Di Canio su di lui. Il portoghese ha prontamente risposto pubblicando un post sul proprio profilo X raffigurante Di Canio, ai tempi di quando giocava, intento a salutare il proprio pubblico a braccio alzato in chiaro stile romano. Posto muto, solo immagine, condito solo da qualche punto sospensivo come copy.

