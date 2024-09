Un Milan cinico e cattivo stende i salentini per 3-0 a San Siro capitalizzando al massimo il finale del primo tempo. Voce ai protagonisti Theo Hernandez a Sky: ” I capelli di Morata hanno portato fortuna! Alvaro ci aiuta tantissimo, sono felice per il suo gol e trovarsi primi in classifica è proprio bello; stiamo giocando e lavorando bene. Il record di gol di Maldini eguagliato? Non lo sapevo ma spero di farne altrettanti. Sono molto felice qui e tutti mi vogliono bene”. Alvaro Morata : ” Sto bene, ho solo un po’ male. Non ho fatto la tournèe ne tanti allenamenti, è normale. Adesso sto iniziando a trovarmi bene. Abraham lo conosco bene dai tempi del Chelsea; se entra nei meccanismi può dare ancora di piú. Personalmente mi trovo bene con tutti”. Gotti (All. Lecce) : “Abbiamo fatto 38 minuti molto buoni ma il gol del vantaggio del Milan […]

