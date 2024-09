Il Milan ipoteca la vittoria nella seconda metà del primo tempo con tre reti in sette minuti, poi gestisce.. Maignan 6,5 Sventa alla grande le uniche due occasioni del Lecce, prima su Krstovic da fuori e poi su Banda con una uscita in bello stile Emerson Royal 6 Sembra iniziare ad integrarsi nel suo ruolo di pendolo a destra. Sempre meglio in fas offensiva ma questa volta concentrato anche dietro Gabbia 6,5 Continua a dare l’impression di sapere sempre cosa fare e lo fa con stile e pulizia da veterano Tomori 6,5 Come per Gabbia, buon momento. Super concentrato e sempre al posto giusto Theo Hernandez 7 Assist e gol nel giro di tre minuti possono bastare in una partita gestita da giocatore navigato e sicuro di se (Bartesaghi S.V.) Rosso allucinante, inspiegabile. Ingiudicabile Fofana 7 Giocatore ombra. Fa quello che deve fare dando fisicitá e presenza alla mediana e […]

