A breve in campo a San Siro Milan e Lecce. Ecco le formazioni ufficiali Milan Maignan, Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao, Abraham All. Fonseca Lecce Falcone, Dorgu, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierret, Tete Morente, Krstovic, Rebic. All: Gotti

Leggi l’articolo completo Milan-Lecce, le formazioni ufficiali, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG