Fonseca prepara una mini rivoluzione in vista del match contro il Lecce. In difesa non dovrebbero giocare né Emerson, né Calabria. Cosa filtra da Milanello. Nel cuore della tempesta tattica che precede l’attesa sfida del Milan contro il Lecce, programmata per venerdì 27 settembre, gli occhi degli appassionati di calcio sono puntati sulle mosse strategiche che Paulo Fonseca, l’allenatore rossonero, sta considerando. Fonseca è alle prese con dei dubbi di formazione, contestualizzati anche nella necessità di risparmiare le energie per i prossimi appuntamenti che aspettano il Milan. In particolare il match, in trasferta, a Leverkusen in Champions. Dopo la sconfitta casalinga alla prima contro il Liverpool infatti, un secondo passo falso potrebbe non giovare alle ambizioni della squadra di avanzare nella grande competizione europea. Da Milanello filtra una nuova pazza idea di Fonseca. Dubbi e strategie difensive L’architettura difensiva del Milan, in vista dell’imminente confronto, sembra essere il nodo cruciale […]

Leggi l’articolo completo Milan-Lecce, pazza idea di Fonseca: ecco cosa filtra da Milanello, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG