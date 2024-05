Il nigeriano ha accusato l’ennesimo problema muscolare che ha attanagliato la stagione della squadra di Pioli.

Samuel Chukwueze ha terminato anzitempo la sua prima stagione al Milan, un’annata molto deludente fino agli ultimi mesi in cui c’è stata una parziale rinascita. Non è questo però l’argomento di cui trattiamo qui.

Pierre Kalulu

La problematica

Il nigeriano ha accusato una lesione muscolare, una dicitura che mette i brividi ai tifosi rossoneri ultimamente, e non per la gravità dell’infortunio. Si tratta dell’ennesimo problema muscolare accusato da un giocatore della squadra di Pioli: il fatto che nel 2024 ci siano stati molti meno infortuni non deve far dimenticare i numeri drammatici di inizio stagione, puntualizza la Gazzetta dello Sport. Anche facendo una media totale si scopre che i numeri sono impietosi: sono 45 i problemi fisici accusati dai giocatori del Milan da agosto 2023 ad oggi, di questi 32 sono di natura muscolare.

Rammarico

Il miglioramento, come detto, da gennaio in poi è stato lampante ma forse il danno era già stato fatto, soprattutto se si considera il campionato. A condannare Pioli definitivamente è stata però l’uscita dall’Europa League avvenuta per mano della Roma: il numero di infortuni pesa sicuramente sul suo operato ma nelle fasi decisive della stagione la rosa del Milan era al completo o quasi. Resta il grande dubbio su che campionato avrebbe potuto fare il Milan senza tutti quegli infortuni nel reparto arretrato.

