Il Milan pare intenzionato a grande manovre a centrocampo. Il profilo di Fofana è solo uno dei tanti nomi che circolano in orbita rossonera per dare nuovo slancio a linea mediana di Fonseca. Nelle ultime ore è avanzato prepotentemente Javi Guerra, centrocampista spagnolo di 21 anni in forza al Valencia. Attenzione però anche alle uscite in quanto oltre ai già chiacchierati Adli e Pobega, potrebbe aggiungersi un altro nome che, fino a poco fa, sembrava decisamente inamovibile.

Il Lione su Musah

Il giornalista francese Santi Aouna riferisce infatti di un interessamento concreto del Lione per Musah, l’americano del Milan arrivato nella scorsa finestra di mercato estivo per 20 milioni. Il centrocampista ha partecipato in stagione a 40 partite del Milan, subentrando spesso dalla panchina e riuscendo a impattare bene con la partita in diverse occasioni. Per lui anche due gol a referto. Il club francese starebbe in queste ore dialogando con il Milan per capire la fattibilità dell’affare.

Yunus Musah

No a Conte ma futuro in bilico

Nelle ultime settimane è circolata la notizia di un possibile interesse del Napoli di Conte per Musah, in cerca di centrocampisti fisici e dirompenti. Il Milan ha risposto seccamente no, non aprendo nemmeno il dialogo ma, viste le ultime indiscrezioni sull’americano, la sua permanenza in rossonero è tutt’altro che scontata. Non è da escludere a questo punto possa essere lui il sacrificato in mediana per arrivare ad altri profili, uno su tutti Samardzic dell’Udinese che, da quanto trapela, ha respinto come contropartite tecniche sia Pobega e Adli.

