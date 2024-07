L’Udinese ha bocciato la proposta del Milan per Samardzic. Moncada è a lavoro per trovare una soluzione.

L’interesse crescente del Milan per il centrocampista serbo Lazar Samardzic rappresenta uno dei temi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che il club rossonero è deciso più che mai a portare a termine l’acquisto del giocatore, inseguimento che non nasce di certo oggi, ma che sembra avvicinarsi a una svolta significativa, non senza però una serie di ostacoli da superare. I colleghi di Calciomercato.com riferiscono che la situazione Samardzic ha subito nelle ultime ore un improvviso cambiamento di orizzonti.

Il no dell’Udinese

Il Milan nelle ultime ore ha provato a inserire nella trattativa per Samardzic alcune contropartite tecniche, allo scopo di abbassare la richiesta dell’Udinese ferma a 25 milioni. Tra questi figurano Adli, valutato dal Milan circa 15 milioni, e Pobega, valutato 10. Il club dei Pozzo non gradirebbe nessuna delle due, preferendo come unica soluzione un accordo su base cash, senza contropartite. Lo stesso dicasi per Bartesaghi e Zereli. Colombo potrebbe essere invece una contropartita convincente ma, al momento, c’èdiscordanza sulla valutazione tra Milan e Udinese.

Geoffrey Moncada

Moncada non si arrende

Il primo no dell’Udinese non fa demordere Moncada. Il dirigente rossonero è ben consapevole che i tempi per chiudere l’affare potrebbero essere lunghi ma confida nel buon esito della trattativa. Quest’ultima sarà senza favorita dalla cessione di alcuni esuberi che porteranno nuove risorse economiche da investire sul mercato. E’ tempo dunque di attesa e riflessione, certamente non di arrendevolezza in quanto il Milan è ben presente sull’obiettivo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG