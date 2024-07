Samardzic, nonostante l’Udinese cerchi di fare muro, si avvicina a piccoli passi al Milan. L’indizio che potrebbe favorire i rossoneri.

L’interesse crescente del Milan per il centrocampista serbo Lazar Samardzic rappresenta uno dei temi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che il club rossonero è deciso più che mai a portare a termine l’acquisto del giocatore, inseguimento che non nasce di certo oggi, ma che sembra avvicinarsi a una svolta significativa, non senza però una serie di ostacoli da superare. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito il tema Samardzic, ponendo l’accento su un dettaglio che potrebbe favorire i rossoneri.

Samardzic fuori dall’Udinese?

La rosea evidenzia i dettagli della trattativa tra il Milan e l’Udinese per Samardzic mettendo in rilievo un episodio che potrebbe dare precise indicazioni sull’andamento della trattativa tra i due club. I bianconeri infatti, nell’ultima amichevole giocata contro il Colonia, hanno lasciato bellamente in panchina il serbo per tutti i 90 minuti di gioco. Piccolo dettagli, frammenti di verità, che però alimentano le speranze del Milan di chiudere l’affare.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Trattativa a oltranza

Il dettaglio sopra descritto non inganni però sul fatto che la trattativa possa chiudersi a breve. La rosea infatti sottolinea che i Pozzo sono intransigenti e fermi sulla propria posizione, chiedendo seccamente 25 milioni senza contropartite. Adli e Pobega infatti sono stati respinti. Nelle intenzioni del Milan c’era di abbassare la parte cash inserendo uno dei centrocamopisti. La trattativa prosegue e qualche cessione in mediana di qualche esubero, potrebbe sbloccare l’affare.

