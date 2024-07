Marco Verratti potrebbe essere il grande colpo a sorpresa del mercato del Milan. La stima di Ibra per lui potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Il mercato spesso è capace di far sognare, regalando suggestioni e fantasie straordinarie. Alcune di essere sono destinate a rimanere tali, altre invece si concretizzano nei modi e nei tempi più inaspettati. Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa abbinare qualità tecniche e fisiche, un autentico frangiflutti davanti alla difesa, per intenderci. Il profilo di Fofana sposava al meglio tali intendimenti ma, come emerso nelle ultime ore, l’affare ha subito una degenerazione tale che, almeno per ora, appare difficile possa risolversi per il meglio. Radio mercato, captando tale insicurezza, ha gettato lì una clamorosa suggestione che vedrebbe l’approdo al Milan di uno degli eroi di Euro 2020.

Marco Verratti al Milan: lo porta Ibra

Ibrahimovic e Marco Verratti hanno giocato tra le fila del PSG, tra i due è nato un legame che è trasceso dal campo giocato, sfociando anche nella vita privata. Notizia di qualche giorni fa è che i due si sono incontrati in vacanza, dimostrazione del loro ottimo rapporto umano. Il centrocampista Campione d’Europa con la Nazionale azzurra nel 2021 ha 31 anni ed attualmente in forza all’Al-Arabi, potrebbe aver desiderio di tornare in Italia e debuttare in Seri A. Ricordiamo infatti che, nonostante la grande carriera con la maglia della Nazionale italiana, il giocatore non ha debuttato nella massima serie. L’ottimo rapporto con Ibra e la ricerca del Milan di un centrocampista, potrebbero favorire un clamoroso intreccio di mercato.

Zlatan Ibrahimovic

Due indizi decisivi….

Si dice che tre indizia facciano una prova, ma già con due si può iniziare ad avere un quadro delle cose abbastanza delineato. Ibra scriveva di Verratti nella sua autobiografia “al mondo ce ne sono pochi come lui”, sottolineando l’estro creativo e raffinato. Inoltre, cosa non di poco conto, i bookmakers hanno quotato il suo possibile arrivo al Milan, pagando nello specifico 9 volte la posta. Piccoli dettagli che delineano le probabilità che il colpo possa prendere quota anche se, per dovere di cronaca, al momento non c’è nulla di più di parole e suggestioni. Il Milan è orientato verso altri lidi.

