Il Milan, sempre più in difficoltà per chiudere l’affare Fofana, ha messo nel mirino Koné del Borussia. Ecco il prezzo fissato dai tedeschi.

C’è tempo, non c’è fretta e non deve esserci ansia. Questo è il dogma annunciato da Furlani prima dell’inizio della tournée americana. Il Milan intende muoversi, me seguendo tempi e dinamiche molto chiare e definite. L’ossatura della squadra c’è, mancano dei ritocchi sui quali è bene lavorare con cura dei dettagli. La richiesta del Monaco per Fofana ( 35 milioni, ndr ) per un giocatore che tra 6 mesi sarà libero di firmare per chi vorrà, suggerisce di orientarsi o quantomeno prendere in considerazione altre ipotesi. Tra queste figura Koné del Borussia Monchengladbach. Il club tedesco, prontamente, ha ne ha fissato il prezzo. A riferire la notizia è Sky Sport.

Il prezzo di Koné

Il Milan non intende perdere tempo, Fofana resta un obiettivo primario ma inizia a valutare anche altri lidi. Tra questi Fofana, ragazzone di 23 anni francese che poggia la propria prorompenza su 185 cm di altezza. Il jolly di centrocampo del Borussia Monchengladbach è il nuovo profilo gradito al Milan per rinforzare la propria mediana. Il tedeschi provano ad alzare il muro, fissandone il prezzo a 30 milioni.

Youssouf Fofana

Koné alternativa a Fofana

Il Milan non getta ancora la spugna per Fofana, il francese del Monaco resta la priorità per rinforzare la rosa di Fonseca a centrocampo. Koné, sottolinea Sky Sport, è però la prima alternativa. Il prezzo importante richiesto dai tedeschi proprietari del suo cartellino suggerisce infatti che non potrebbero mai arrivare insieme, l’uno è alternativo all’altro.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG