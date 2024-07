Il Milan, sempre più in difficoltà a chiudere per Fofana, sonda lo spagnolo Javi Guerra in forza al Valencia: i dettagli.

Il Milan per giorni ha dato la sensazione di avere in pugno Fofana del Monaco. Sensazione motivata dalla voglia netta, decisa, del francese a sposare la causa e il progetto rossonero. La scadenza breve del suo contratto con il club transalpino suggeriva che l’operazione sarebbe potuta essere a costi calmierati, decisamente l’opposto nella realtà. La trattativa tra Milan e Monaco ha vissuto una rapida, inaspettata anche, escalation arrivando alla fatidica richiesta di 35 milioni di euro. A tali cifre il Club di Via Aldo Rossi ha fatto un passo indietro considerando decisamente eccessiva la richiesta per un giocatore in scadenza nel 2025. In questo scenario – scrive Orazio Accomando – il Milan sarebbe mosso verso altri lidi, sondando un giovane spagnolo.

Javi Guerra: il nuovo profilo

Classe 2003, anni 21, nazionalità spagnola. Breve identikit del profilo su cui il Milan, dopo Fofana, pare aver messo gli occhi addosso. Il Valencia è il titolare del suo cartellino, con cui è legato da un contratto con scadenza giugno 2027. Sul noto sito di statistiche sportive transfermarkt.it la sua valutazione di mercato è di 20 milioni. Orazio Accomando, attraverso un post sul proprio profilo X, riferisce dell’interesse del Milan per il ragazzo che, al momento, si è coniugato in una richiesta di informazioni all’agente del calciatore e al Valencia.

Youssouf Fofana

Le alternative

Sul banco e sulla scrivania di Ibra e Moncada non mancano le alternative a Fofana. Per i francese, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà un giocatore del Milan. Come detto Javi Guerra rappresenta una valida alternativa, ma non c’è solo il suo nome. Nelle ultime ore infatti è circolato il nome di Johnny Cardoso, centrocampista statunitense militante nel Betis Siviglia.

