Pavlovic è sempre più vicino a essere un nuovo giocatore del Milan. Il serbo del Salisburgo è pronto a dire il definito sì ai rossoneri.

L’estate è un periodo affollato per il pallone, in cui i club di calcio si adoperano per rafforzare le proprie squadre in vista della nuova stagione. Il Milan, uno dei club più titolati d’Europa, sembra essere vicino a sigillare l’arrivo di Strahinja Pavlovic dal RB Salisburgo, un difensore che potrebbe apportare competitività e fisicità alla retroguardia rossonera, allenata da Paulo Fonseca. Dopo l’acquisto di Álvaro Morata, l’atleta serbo potrebbe diventare il nuovo rinforzo per il club milanese, delineando un’estate intraprendente sul mercato. I colleghi di Calciomercato.com hanno svelato due importanti novità in merito all’arrivo del serbo a Milan sponda rossonera.

Accordo fatto con il Salisburgo

Le diplomazie di Milan e Salisburgo hanno lavorato alacremente per limare e tracciare i dettagli di un accordo che, per volontà stessa di Pavlovic, appariva come unica soluzione possibile. Le parti avrebbero ormai siglato un intesa, solo piccoli dettagli da sistemare ma sarebbe ormai fatta la base dell’accordo che, secondo gli rumors, si attesterà sui 18-20 milioni.

Geoffrey Moncada

La doppia assenza di Moncada e Pavlovic

Un assenza spesso fa rumore, due generano decisamente un terremoto. Gioco di parole, nemmeno tanto in realtà, perché l’assenza simultanea di Moncada, sponda Milan, e Pavlovic, sponda Salisburgo, non possono quanto meno suggerire che qualcosa stia cuocendo e nemmeno tanto a fuoco lento. Il serbo infatti – scrive Calciomercato.com – non prenderà parte alla prima uscita stagionale del club austriaco, ufficialmente perché non ancora in condizione. Moncada, a sua volta, non è presente in America per la tournée del Milan, segnale che forse nelle prossime ore ci potrebbe essere la definitiva fumata bianca per Pavlovic in rossonero.

