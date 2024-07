Il Milan è pronto a formulare la prima offerta di rinnovo a Theo. Le cifre messe sul piatto dai rossoneri potrebbero convincere il francese.

Il Milan in queste ore è in America, dove prenderà parte ad una tournée di grande prestigio affrontando in sequenza squadre del calibro di Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Nel continente a stelle e strisce il Milan desidera mostrare al mondo la propria immagine più bella, più forte e più lucente. Senza dubbio un profilo come Theo Hernandez aiuta e non poco a portare in alto il nome del Club. Proprio sul suo futuro il Milan sta iniziando a muovere passi significativi per legare sempre più la sua vita professionale ai colori rossoneri. In merito al rinnovo infatti, ci sarebbero importanti novità da segnalare.

Offerta ufficiale a Theo

Nella giornata di ieri Giorgio Furlani, intervenuto a Bloomberg TV, aveva dichiarato con ostentata sicurezza che i tifosi non avrebbero dovuto temere possibili cessioni illustri. Sospiro di sollievo che potrebbe presto trasformarsi in gioia per i tifosi del Milan se – così come scrive Calciomercato.com – il francese dicesse sì alla prima proposta ufficiale di rinnovo della società a Theo. Nello specifico il Club di Via Aldo Rossi, dopo la tournée in America, offrirà una proposta di rinnovo al francese coì strutturata: 6 milioni di parte fissa, più 500 mila euro di bonus.

Theo Hernandez e Mike Maignan

La volontà di Theo

Forse un po’ ha titubato, forse un po’ ha realmente pensato di lasciare il Milan, ciò che è certo però è che il giocatore ora voglia il Milan. In realtà la sua scelta è nata già qualche settimana fa, e oggi iniziano a esserci tutti i crismi per mettere nero su bianco tale intendimento. La richiesta di Theo è 8 milioni complessivi, la proposta del Milan si avvicina e di tanto alle rimostranze del giocatore. Da casa Milan filtra un cauto e incoraggiante ottimismo sul buon esito della trattativa.

