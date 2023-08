Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa di queste prime settimane in rossonero

Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa di queste prime settimane in rossonero. Le sue dichiarazioni:

LE PRIME SETTIMANE AL MILAN – Arrivare in un nuovo paese, con una nuova lingua, è sempre una sfida. Devo dire che i compagni, specialmente quelli che parlano bene inglese e che già conoscevo, mi stanno aiutando molto a superare questa “prima barriera”. Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto

PIOLI – In queste settimane stiamo imparando a mettere in campo quel che ci chiede, lui vuole un calcio molto aggressivo e offensivo, una manovra fluida. Vogliamo la palla tra i piedi, abbiamo le qualità per costruire tanto come ci chiede il Mister: più giochiamo, più riusciamo ad affinare gli automatismi e il feeling tra di noi.

