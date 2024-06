Paolo Maldini festeggia oggi 56 anni. L’ex bandiera rossonera è stata celebrata sui social dal Milan con un posto su X e su Instagram.

Il Milan e Paolo Maldini sono stati a lungo legati da un doppio filo, strettissimo. Prima il padre Cesare, poi il figlio Paolo e per un breve periodo anche il nipote Daniel. Una dinastia di campioni ma prima di tutto uomini che ha posto il Milan e i colori rossoneri al primo posto, costellando di vittorie e successi il loro percorso con questa maglia. Oggi, 26 giugno, si celebra il 56esimo compleanno della grande ex bandiera rossonera. Ecco come il Milan ha deciso di omaggiarlo sui social.

Tanti auguri Paolo Maldini

Paolo Maldini è stato senza ombra di dubbio uno dei più grandi giocatori che hanno vestito la maglia rossonera. La dinastia del Maldini ha segnato più epoche al Milan, regalando ai tifosi del Diavolo emozioni impareggiabile. Paolo, che oggi compie 56 anni, ha giocato 902 partite ufficiali con la maglia del Milan tra campionato e coppe mettendo a referto anche 33 gol. La sua carriera in rossonero è stata costellata di successi, ben 26 trofei per essere precisi. Indimenticabili le vittorie di 7 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 5 Supercoppe Europee e 5 Supercoppe Italiane. Di seguito il messaggio social del Club. Su Instagram invece un reel con momenti importanti della carriera di Maldini col Milan.

Best wishes to Paolo Maldini on his 56th birthday! #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) June 26, 2024

La carriera al Milan

Paolo Maldini, ai microfoni di AKOS, podcast di storie di sport, giusto ieri aveva descritto così la propria carriera e percorso al Milan: “Non lo considererei come un percorso monotono, ma anzi pieno di diciamo alti e bassi e pieno di soddisfazioni. Credo che la fortuna di un calciatore che gioca in una squadra sia quella di trovare un club che abbia le tue stesse ambizioni e che abbia comunque la possibilità di farti arrivare al tuo livello massimo. Io ho avuto la fortuna di avere oltre al talento una squadra che mirava ai massimi obiettivi: questo credo che sia stato il segreto numero uno per poter fare una carriera così lunga all’interno di un club”.

