Il Milan sta avviando i contatti con gli agenti di Lukaku e con il Chelsea per concretizzare un affare che avrebbe del clamoroso.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. La situazione sembra sempre più arenata e prossima all’epilogo negativo. La squadra mercato ha iniziato difatti a guardarsi attorno mettendo nel mirino l’ex Inter Lukaku, Alessandro Sugoni su Sky Sport 24 ha fatto il punto della situazione aggiungendo particolari decisamente molto interessanti.

Il Milan studia la formula per Lukaku

Alessandro Sugoni ha evidenziato che “il Milan ha riallacciato i contatti con il Chelsea per capire la possibilità, e come concretizzare questa possibilità, per arrivare a Lukaku”. L’operazione non è certamente tra le più facili, difatti il giornalista ha sottolineato che “chiaramente il Milan deve scontrarsi con le richieste sempre onerose del Chelsea, perché il Milan farebbe quest’operazione in prestito, sarebbe questa l’idea“. Ha concluso svelando che “sono previsti nuovi contatti anche con l’entourage nelle prossime ore. E’ la dimostrazione di come il Milan non si fermo, per forza di cose non può esserlo, a Zirkzee“.

Joshua Zirkzee

Zirkzee sempre più lontano

Joshua Zirkzee, giorno dopo giorno, appare sempre più lontano dal Milan. Alessandro Sugono ha sottolineato che per l’olandese “c’è questa questione che non si risolve, questione commissioni che il Milan non intende pagare. C’è l’ingresso in scena del Manchester United, la possibilità che altre pure vadano sul giocatore accontentando l’entourage”. Proprio questo stallo ha spinto il Milan a puntare “su questi nomi che abbiamo fatto da Broja agli altri che sta valutando, Demirovic, pensa anche a Lukaku, perché giustamente prova a sondare quali piste per poi capire su quale attaccante andare a puntare”

