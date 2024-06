Il Milan studia la mossa da compiere per rinforzare il centrocampo. André Trindade guadagna posizioni, in una specialità è il migliore al mondo.

Il Milan ha le idee chiare sul mercato: rinforzare ogni reparto della rosa di Fonseca con acquisti mirati e di qualità. Il centrocampo nello specifico dovrebbe subire qualche modifica, un leggero restyling. Il profilo che la squadra mercato rossonera si è posta di trovare è un centrocampista che possa garantire protezione alla difesa, abile quindi nella fase di interdizione ma che abbia anche all’occorrenza uno slancio propositivo in fase di avvio azione. In parole più semplici il Milan cerca un centrocampista tuttofare, che possa aumentare sensibilmente il valore tecnico-tattico del reparto. L’ultimo nome accostato al Milan è André Trindade del Fluminense che, grazie ad una particolare caratteristica in cui è il primo al mondo, potrebbe scalzare tutti e diventare il primo obiettivo del Milan.

André Trindade: il numero uno al mondo

Il Milan ha chiarito in più occasioni che il prossimo mercato sarà finalizzato al rafforzamento mirato e calcolato. Pochi innesti ma di qualità, per proseguire il lavoro iniziato nella passata stagione. Il centrocampo sarà rivitalizzato, con un innesto di qualità e quantità al tempo stesso. André Trindade è l’ultima suggestione in casa Milan, capace in poche ore di insidiare e chissà, forse anche superare, nelle preferenze della squadra mercato rossonera Fofana e Wieffer. Il brasiliano del Fluminense infatti è il giocatore con il maggior numero di palloni recuperati nell’ultima stagione, ben 406. Ragione questa che lo pone in cima ai desideri della società.

Youssouf Fofana

Testa a testa con Fofana

Il francese del Monaco Fofana continua a essere uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzare il centrocampo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, dettaglio che spinge la società a tentare il grande colpo. Per liberarlo occorre investire una cifra vicina ai 20 milioni di euro. I colloqui con gli agenti proseguono intensamente e si prospetta un duello testa a testa con il brasiliano André Trindade.

Wieffer: molto più di un outsider

Ultimo ma non meno importante c’è ancora in corsa Mats Wieffer del Feyenoord. Il centrocampista del Feyenoord è un profilo che corrisponde perfettamente all’identikit tracciato dalla squadra mercato rossonera per il nuovo centrocampista da regalare a Fonseca. Un triello decisamente interessante.

