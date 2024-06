Il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Maximilian Beier, punta tedesca in forza all’Hoffenheim. Su di lui si segnala l’interesse anche del Chelsea.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Calciomercato.it ha svelato però che il Milan avrebbe iniziato a guardarsi attorno con maggiore insistenza e, nelle ultime ore, avrebbe fatto un sondaggio per il centravanti della Nazionale tedesca.

Maximilian Beier: un tedesco per il Milan

Il Milan sta tentando in ogni modo a superare le difficoltà nella trattativa Zirkzee. Qualora però non riuscisse il colpo, la squadra mercato rossonera sta opzionando alcune alternative così da non farsi trovare impreparata. Una di queste – scrive Calciomercato.it – porta dritto a Maximilian Beier, attaccante della Nazionale tedesca attualmente in forza all’Hoffenheim.

La richiesta dell’Hoffenheim e la concorrenza

Maximilian Beier è un profilo richiesto e cercato non solo dal Milan. Su di lui si segnala infatti la forte concorrenza del Chelsea che potrebbe virare sul tedesco per sopperire alla partenza di Broja che, nelle ultime ore, avrebbe chiesto la cessione proprio perché corteggiato dal Milan. La valutazione dell’Hoffenheim è importante: 30 milioni di euro. L’attaccante classe 2002 nell’ultima stagione ha totalizzato 16 gol e fornito 3 assist in 35 partite.

