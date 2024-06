Il giornalista del Daily Mail Matt Barlow ha fatto un ritratto del terzino destro brasiliano seguito dai rossoneri.

MilanNews ha intervistato Matt Barlow per parlare di Emerson Royal. “Non è mai stato veramente apprezzato il lavoro di Emerson Royal nei suoi tre anni agli Spurs. I tifosi speravano che un terzino brasiliano del Barcellona giocasse come Cafu… ma non ha la stessa classe. Postecoglou gli ha preferito Pedro Porro come terzino destro. Lo spagnolo non è bravo come Royal in difesa ma è più veloce e molto più bravo in attacco, che è la cosa principale per il tecnico”.

Antonio Conte

Le sue caratteristiche migliori

“Lavoratore volenteroso, un onesto difensore, buona attitudine, popolare tra i tifosi ma limitato a livello di credibilità e tecnica. A volte può essere spericolato, concedere calci di punizione e rimediare cartellini. Ci sono stati dei bei momenti ma non ha mai convinto del tutto. Royal ha giocato alcune delle sue partite la scorsa stagione al centro della difesa quando Romero si era infortunato. A volte ha giocato anche come terzino sinistro. È versatile. La scorsa stagione, quella è stata la sua risorsa più utile”.

Nel Milan di Fonseca

“La sua posizione migliore dovrebbe davvero essere quella di terzino destro in una difesa a quattro, a supporto dell’esterno, così da poter essere a posto nel 4-2-3-1 del Milan. Penso che abbia fatto tesoro delle dettagliate istruzioni tattiche di Conte, che lo ha aiutato a livello di disciplina tattica. Proprio con Conte a mio avviso ha giocato il suo miglior calcio con gli Spurs, dove è stato un affidabile esterno destro nel suo 3-4-3”.

