Antonio Conte al Milan è stata per lungo tempo la suggestione che maggiormente suscitava fantasia nei tifosi rossoneri per il dopo Pioli. L’arrivo dell’ex tecnico della Nazionale avrebbe senza dubbio acceso, infiammato, un ambiente che ha vissuto il finale di stagione in una apnea emozionale decisamente pesante. La contestazione sui seggiolini sulla Curva Sud ha fatto rumore, il loro silenzio assordante e la richiesta di un progetto all’altezza della storia del Club ha risuonato forte nei vertici di Via Aldo Rossi e sui social dove i tifosi, molti se non tutti, invocavano a gran voce alla proprietà un segnale. Segnale che è arrivato, non quello desiderato dalla piazza ma è arrivato con il Milan che ha scelto Fonseca come nuovo allenatore. Le parole con le quali Ibra lo ha presentato alla stampa hanno fatto discutere e Antonio Conte, nel giorno di presentazione a Napoli, non ha esitato a rispondere nel suo stile.

Antonio Conte al Milan avrebbe dato fastidio

Occorre fare una piccola ma doverosa regressione per capire a fondo l’accaduto. Ibrahimovic, annunciando Fonseca al Milan, aveva così risposto a chi gli domandava perché la società non avesse scelto Antonio Conte: “Si studiava l’allenatore, il suo gioco. Poi quando è uscito Fonseca vuoi conoscere la persona. Faccia a faccia. Poi hai la sensazione, ci si fanno richieste. Hai voglia di migliorare. Il Milan ha un allenatore, non un manager. La situazione di Conte… Non abbiamo discusso. Non è quello che cercavamo”. Oggi, a distanza di due settimane, arriva la replica di Antonio Conte che afferma di avere “rispetto tutti. Ha detto che mi considera più un manager? Io mi considero un manager, voglio avere voce in capitolo e magari da qualche altra parte questo poteva dare fastidio”.

Conte su Lukaku

Antonio Conte ha parlato di uno dei recenti obiettivi del Milan: Romelu Lukaku. Il neo tecnico del Napoli ha affermato che “per quanto riguarda Romelu Lukaku, stiamo parlando di un giocatore forte, come con Osimhen parliamo di giocatori eccellenti. Non c’è nessun commento da fare, c’è solo da ammirarli quando giocano e sperare sempre di averli dalla propria parte e mai contro”.

