Il Milan lavora sottotraccia al grande colpo per il centrocampo: Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus. Sempre più fitti i contatti con la madre-agente.

l mercato del Milan, come detto in più occasioni, non si incentrerà solo sul nuovo attaccante. Quest’ultimo ha senz’altro la priorità per la squadra mercato rossonera ma, nel corso dell’estate, il Club di Via Aldo Rossi punta a rinforzare ogni reparto della rosa di Fonseca. Il centrocampo nello specifico sarà un settore in cui il Milan opererà dei cambi, con possibili partenze ma soprattutto con nuovi arrivi. I nomi e i profili sulla lista di Moncada e Ibrahimovic non mancano ma, uno in particolare, nelle ultime ore ha solleticato la fantasia: Rabiot della Juve, in scadenza di contratto. Ecco gli ultimi clamorosi sviluppi della trattativa che porterebbe il francese bianconero al Milan.

Nuovi contatti con la madre-agente

La pista Adrien Rabiot al Milan è tutt’altro che chiusa, anzi. Il francese a cui giorni scadrà il contratto che lo lega con la Juve è un profilo che intriga e non poco i vertici di Via Aldo Rossi. Centrocampista di qualità, abile nel fare filtro tra difesa e centrocampo dai piedi vellutati in fase di impostazione. L’identikit è quello ideale, il fatto poi che si liberi a zero è decisamente un quid molto rilevante. I contatti con la madre-agente del francese – scrive Il Correre della Sera – continuano, alla ricerca di un punto d’incontro.

Zlatan Ibrahimovic

Le ragioni del sì a Rabiot

Rabiot è un obiettivo concreto, molto più di quanto si pensi. Il giocatore sembra infatti intrigato all’idea di vestire il rossonero e di restare in Serie A, un campionato in cui si sente praticamente a casa. Il Milan, dal canto suo, pur mettendo in conto lo stipendio da 7,5 milioni e verosimilmente una commissione da corrispondere alla madre-agente del francese, potrebbe considerare realizzabile l’operazione. Questo perché risparmierebbe il costo del cartellino per un giocatore del calibro di Rabiot, inoltre potrebbe beneficiare del Decreto Crescita per il francese. Occorre specificare infatti che Rabiot manterrebbe invariato il vantaggio fiscale di cui godeva alla Juventus qualora resti in Serie A.

