Il Milan valuta Alvaro Morata come possibile alternativa a Zirkzee in attacco. Lo spagnolo però avrebbe avanzato una richiesta.

Il Milan ha posto Zirkzee al primo posto tra i suoi obiettivi nel calciomercato che a giorni aprirà ufficialmente i battenti. Per l’olandese il Club di Via Aldo Rossi si è spinto infatti molto avanti, comunicando al Bologna l’intenzione di pagare la clausola e trovando un accordo economico sul contratto con il giocatore. Il nodo commissioni sta rallentando, quasi arenando, la trattativa che sembrava ormai prossima alla conclusione. Questa ragione sta spingendo la squadra mercato rossonera ad azionare nuovamente i radar in cerca di quella prima punta che potrebbe fare al caso di Fonseca. Radio mercato riporta infatti che il Milan starebbe valutando l’ipotesi Alvaro Morata, il quale avrebbe avanzato una richiesta.

La richiesta di Morata

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, è finito nel mirino del Milan che è ancora in cerca di un attaccante. Lo spagnolo- riferisce Nicolò Schira – avrebbe espresso la volontà di scegliere il proprio futuro solo al termine dei campionati Europei, dove è impegnato con la Nazionale spagnola. Il Milan, qualora davvero pensi a lui, dovrà attendere ancora un paio di settimane.

Alvaro #Morata will decide his future after #EURo2024 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2024

Joshua Zirkzee

Morata: la clausola che fa gola

Il giocatore spagnolo, ex Juventus, è legato all’Atletico Madrid con un contratto con scadenza 2026. Al suo interno c’è una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a 12 milioni di euro. Cifra che, in questo calciomercato “folle”, è una cifra molto ragionevole e vantaggiosa, soprattutto considerando il talento di Morata. Sulle sue tracce non sarebbe solo il Milan, ma anche la Roma e la Juventus che potrebbe essere interessata all’ennesimo ritorno a Torino. Inoltre, altro punto a favore dello spagnolo, è che – scrive Calcio e Finanza – il suo guadagno netto all’Atletico è di 4,7 milioni netti. Cifra ampiamente dentro i parametri che il Milan si è imposto.

L’articolo Milan, Morata chiede tempo: ecco quando deciderà il suo futuro proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG