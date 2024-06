Bennacer potrebbe lasciare il Milan e trovare nuova collocazione i Arabia Saudita dove ha molti estimatori pronti a tutto per averlo.

Il Milan nel prossimi mercato ha la ferma intenzione di aggiungere qualità e dinamicità a tutti i reparti della rosa di Fonseca- Tra questi figura senza dubbio anche il centrocampo, zona in cui la squadra mercato rossonera desidera alzare il tasso tecnico-tattico, per consentire al tecnico portoghese di avere quante più frecce possibili al suo arco per sciorinare il gioco che ha in mente di proporre al Milan. I nomi accostati ai rossoneri in tal senso sono diversi, spaziando da Fofana a Trindade, da Rabiot a Wieffer. In uscita però potrebbe esseri Bennacer. Ecco gli scenari per il futuro dell’algerino.

Bennacer in Arabia

Isamel Bennacer è stato uno dei meravigliosi protagonisti dello scudetto numero 19 della storia del Milan. L’algerino in coppia Tonali formava un duo di centrocampo di ottimo spessore. L’infortunio che lo ha tenuto distante dal verde di San Siro diversi mesi ha senza dubbio condizionato il suo rendimento e forse anche la sua carriera al Milan. Bennacer, ad oggi, non è considerato un incedibile e dinanzi a un’offerta congrua potrebbe anche partire. Il Corriere della Sera sottolinea in tal senso che il mondo arabo potrebbe essere una destinazione molto concreta per il centrocampista rossonero che, per valutazione del Milan, non vale meno di 40 milioni.

Le alternative del Milan

Il futuro di Bennacer è ancora tutto da scrivere, non sono infatti un caso le trattative del per Wieffer, Fofana, Rabiot e Trindade. Il Milan si cautela e pensa a un futuro in cui Bennacer potrebbe non essere più in rossonero. L’incasso che ne deriverebbe dalla vendita potrebbe finanziare la rivoluzione a centrocampo che la squadra mercato rossonera sta cercando di avviare.

