Ecco le parole a DAZN, di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, si esprime così prima del derby: “La scorsa stagione è stata trionfale, ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Ma non vogliamo sparire dopo lo scudetto, abbiamo costruito con criterio una squadra giovane. Vogliamo mantenere questo livello e aumentare i nostri obiettivi.“

Sulla nuova società: “La prima sensazione è che credono nella continuità del nostro progetto e ce lo hanno dimostrato. Sarà un progetto sostenibile nel calcio moderno, faremo il possibile senza andare oltre. È logico per chi gestisce un’azienda, non vede perché non possa farlo anche il calcio.“

Conclude così su De Ketelaere: “È un ragazzo che ha avuto esperienze in Champions. È un ragazzo di classe che sembra adatto ai grandi palcoscenici. Il mister avrà fatto i suoi calcoli in piena libertà.“

