Le parole di Mirante dopo la sconfitta contro il Liverpool: «Loro son avanti a livello atletico, torneranno in campo il 26 dicembre»

Antonio Mirante, portiere del Milan ha commentato la sconfitta contro il Liverpool alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

«Loro son avanti a livello atletico, torneranno in campo il 26 dicembre. È stato buono che alcuni abbiano potuto giocare tanto, soprattutto chi è stato fuori a lungo. Certo, strano tirare i rigori dopo una partita non finita in parità».

L’articolo Milan, Mirante: «Loro avanti a livello atletico» proviene da Calcio News 24.

