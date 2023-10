Le parole di Yunus Musah, centrocampista del Milan, sull’inizio di stagione dei rossoneri in Serie A. I dettagli

Yunus Musah ha parlato del Milan a Danz.

PAROLE – «Derby? Dopo che hai una sconfitta così o puoi piangere o puoi reagire. Noi abbiamo deciso di reagire e l’abbiamo dimostrato nel campo e vogliamo continuare così ovviamente. Non vogliamo mai perdere così, specialmente nel derby. E’ stato un colpo duro e l’abbiamo usato come motivazione. Scudetto? L’obiettivo è quello, vogliamo fare bene. Non abbiamo qualcosa di meno, vincere lo Scudetto sarebbe bellissimo».

CONTINUA A LEGGERE SU MILAN NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG