Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, ha parlato a Tuttosport del momento dei granata in campionato, ma non solo.

PAROLE – «Nel derby ha perso molto male, c’è poco da aggiungere. Ci sono tanti giocatori forti, tanti giovani interessanti, ma il gruppo ha bisogno di ritrovare la condizione fisica giusta: sta mancando anche intensità. Juric saprà adattarsi a seconda degli uomini a disposizione e degli avversari, ma non credo serva per ripartire alla grande. Io comunque sono favorevole perché Zapata e Sanabria possono giocare insieme. Lo sa anche Juric, ho grande rispetto per lui, sa perfettamente cosa serve per fare un grande campionato».

