Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Serie A del momento dei granata in campionato. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Zapata è un grande calciatore, lo cerco da anni, da prima che andasse all’Atalanta. Sta migliorando fisicamente e chiaramente può fare reparto da solo. Mi aspetto molto da lui. Attenzione però perché avanti abbiamo anche Sanabria, che non va dimenticato. Per me, questi due possono formare una bella coppia d’attacco. Ma l’allenatore è Juric, decide lui.

Radonjic ha un talento importante, ma deve essere disciplinato. Le qualità sono grandi, è un ragazzo per bene ma per diventare un campione deve volerlo lui, sfruttando tutte le sue potenzialità. A 27 anni, con le sue caratteristiche, non può solo far emozionare le persone, deve fare di più. Deve trovare continuità e migliorare. La sua carriera non può finire a questo livello. Buongiorno? Era convinto di rimanere, è cresciuto incredibilmente e ha contratto con noi fino al 2028».

