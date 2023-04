Il Milan ospita il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – A San Siro Milan e Napoli si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/23.

Milan Napoli 1-0 LIVE: la cronaca del match – MOVIOLA

1′ Inizia il match

1′ Occasione Kvara – dopo nemmeno un minuto di gioco subito occasione per il georgiano che approfitta di un’incomprensione della difesa e calcia a botta sicura, salvataggio sulla linea

3′ Tiro Di Lorenzo – sugli sviluppi di calcio d’angolo stacca di testa il difensore azzurro, tiro fuori

8′ Ritmi alti a San Siro

11′ Tiro Zielinski -. recuoero palla del Napoli con Zielinski che poi non ci pensa due volte e calcia da fuori, Maignan in angolo

16′ Pressing azzurro il Milan non riesce a verticalizzare

22′ Tiro Zielinski – ancora un tentativo dalla distanza del centrocampista del Napoli, conclusione larga

25′ Occasione Leao – strappo del portoghese che si mette in proprio e parte in contropiede, arriva a tu per tu con Meret ma la conclusione è fuori di poco

30′ Gioco spezzettato dai falli

39′ GOL BENNACER – Contropiede letale del Milan avviato da Diaz che serve Leao, passaggio di prima per il centrocampista che calcia in corsa e batte Meret

Migliore in campo Milan: al termine del match – PAGELLE

Milan Napoli 1-0: risultato e tabellino

RETI: 39′ Bennacer;

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Ballo-Toure, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere, Saelemaekers

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp. Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Politano, Ostigaard, Gaetano, Raspadori, Ndombele, Bereszinski

ARBITRO: Kovacs (ROM)

AMMONITI: 37′ Zielinski; 43′ Pioli

